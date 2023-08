Sondaggio, il popolo di Giorgia Meloni ai raggi X: Fdi al governo vola

26 agosto 2023 a

Gli italiani valutano positivamente il governo a quasi un anno dalla sua formazione e continuano a dare fiducia a Giorgia Meloni. Il dato emerge da un sondaggio di Analisi Politica pubblicato sabato 26 agosto da Libero. Sia poco dopo le elezioni che nei giorni scorsi "è stato chiesto ad un campione di elettori orientati su Fdi, il motivo di questa loro scelta. Il 39% (34% nel 2022) ha indicato la figura di Giorgia Meloni come l’elemento trainante del successo del partito. Una preferenza accentuata soprattutto dalle donne, mature e trasversali a livello di istruzione". Inoltre il 22% "ha dichiarato che: «Fratelli d’Italia rappresenta i valori della destra politica italiana»".

In generale, tra i sostenitori d FdI si nota una "certa maggioranza di maschi, maturi, del Sud, più di destra che di centrodestra". Tra le motivazioni della scelta degli elettori va detto che "due quinti del voto dato a Fratelli d’Italia sono tendenzialmente di chi non trova un’offerta politica alternativa: «è l’unico partito che è stato sempre all’opposizione» dichiara il 9%", mentre il 26% vota FdI perché è il "meno peggio" dei partiti. Il 31% dichiara inoltre che "voterebbe ancora Fratelli d’Italia anche se Giorgia Meloni non ne fosse più presidente", un dato che va oltre il 22% di fedelissimi.

Nell'analisi che accompagna il sondaggio si tirano le somme: "Oggi la preferenza nel voto a Fratelli d’Italia sembra tenere, ma sembra anche essere fragile: da una parte molto legata alla figura di Giorgia Meloni, che però essendo premier, in un periodo complesso, rimane molto esposta; dall’altra, dovuta alla mancanza di offerta politica in alternativa nell’area del centrodestra che però è una causa esogena, non controllabile dal partito stesso".