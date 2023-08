Tg1, il generale Roberto Vannacci pensa alla politica: non scarto nulla

22 agosto 2023 a

Roberto Vannacci pensa alla politica. Intervistato nel corso del Tg1 del 22 agosto, il generale dell'esercito risponde a chi gli chiede se si sentirebbe pronto a un impegno in politica. «Per carattere non scarto mai nulla. Non sarebbe prudente e non sarebbe neanche saggio». Così al Tg1 il generale Roberto Vannacci risponde alla domanda se nel suo futuro ci possa essere un impegno in politica.

"Si deve esprimere liberamente". Klaus Davi difende Vannacci

Poi il generale Vannacci affronta direttamente il tema della sua sospensione dall'incarico. "Il ministro della Difesa è il mio superiore diretto, a lui devo disciplina e rispetto. Nel momento in cui vorrà sentirmi, sarò disponibile a spiegare e a dare la mia versione dei fatti». Lo ha affermato al Tg1 il generale dell’Esercito Roberto Vannacci, autore del discusso libro «Il mondo al contrario». «Sono stato volutamente provocatorio in certe espressioni, per suscitare l’interesse dei lettori - ha spiegato il generale - ma non ho leso la dignità di nessuno. Non lo cambierei in nessuna parte». «Qualcuno crede che abbia leso la dignità delle forze armate e dell’esercito, a cui ho dedicato 37 anni della mia vita? Non vedo in che termini, dove e perché», ha concluso.