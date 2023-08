Ryanair e il governo sempre più ai ferri corti: aspra battaglia sulle rotte

12 agosto 2023 a

Non tira buon vento nei rapporti tra l’Italia e Ryanair. Continuano le frizioni a distanza tra Eddie Wilson e il governo Meloni, con in particolare il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a dare battaglia alla compagnia aerea low cost: “Il ceo Wilson faccia quel che crede. L’Italia è il primo mercato della compagnia, il più appetibile d’Europa. Se taglieranno rotte, le riempirà qualcun altro. Mi chiedo solo se gli azionisti di Ryanair sono della stessa opinione”.

Ryanair minaccia di tagliare i voli? La domanda a cui non rispondono...

Urso, nel colloquio con La Stampa in merito alla disputa che si è aperta con Ryanair dopo il provvedimento varato dal governo contro il caro voli, rincara poi la dose, puntando il dito contro l’atteggiamento dell’azienda fondata in Irlanda: “Quando vengono messi in vendita biglietti a mille euro in concomitanza di eventi alluvionali il mercato non c’entra nulla. Si chiama speculazione. Rynair in questi anni sul mercato italiano ha fatto quel che ha voluto e ora - alza la voce Urso - la situazione deve cambiare”.