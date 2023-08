Ryanair insofferente alle regole di mercato: da Urso sonoro schiaffone

10 agosto 2023 a

Il governo risponde per le rime a Ryanair e al suo Ceo, Eddie Wilson. Il compito è toccato al ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, interpellato da TgCom24 su quanto affermato dall’ad della compagnia aerea in merito al decreto legge che il governo intende prendere in tema di trasporto aereo per contrastare il caro voli: «Ryanair ha bisogno di buoni consiglieri di diritto commerciale, di qualcuno che si intende di mercato perché negli anni ha manifestato una certa insofferenza alle regole di mercato. Ryanair è stata sanzionata 11 volte negli ultimi anni dall’autorità per la concorrenza e il mercato. Hanno bisogno di buoni consiglieri di diritto commerciale, di qualcuno che si intenda di concorrenza, mercato e diritti dei cittadini”.

“Siamo intervenuti con un decreto che tutela il mercato e i consumatori. Il mercato - spiega Urso -non è il far west dove speculatori approfittano, viene regolato dallo Stato, dalle leggi, dalle autorità e dalla Ue. Ho ricevuto ieri mattina l’Ad di Ryanair e poi abbiamo avuto un confronto con Ita perché è nostra intenzione aprire un tavolo per potenziare il traffico aereo anche a fronte di eventi come il Giubileo e le Olimpiadi di Cortina-Milano e poi il Giubileo del 2033”. Anche qui il governo Meloni non si fa intimorire.