Sciopero generale, Matteo Salvini contro Landini: sarà il caldo

Sciopero generale, Salvini sfotte Landini. La legge di bilancio non è stata ancora scritta ma il segretario della Cgil già parla di sciopero generale in autunno. «Landini convoca adesso per ottobre uno sciopero generale, contro una legge di bilancio che ancora non c’è. Contro l’Italia, contro lo sviluppo e la crescita, contro i lavoratori. Sarà il caldo…». Così su Instagram il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, commentando le parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, che ha annunciato una mobilitazione generale in autunno. Riflessione analoga viene anche da alcuni esponenti dell'opposizone come Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva. «Io sono personalmente convinto che sia molto probabile che questo governo farà una brutta legge di bilancio. Detto ciò, convocare uno sciopero generale contro la legge di Bilancio, tre mesi prima che la legge di Bilancio sia scritta, non l’avevo davvero mai visto». Lo scrive su Twitter Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, a proposito dell’annuncio da parte del segretario della Cgil Maurizio Landini di uno sciopero generale in autunno. «Se questa roba dia maggiore o minore credibilità all’opposizione (in questo caso sindacale) lo lascio decidere a voi», conclude.

Ma cosa aveva detto Landini? «Io chiedo al governo che cominci a discutere con il sindacato, cosa che non sta facendo. Ci sono una serie di tavoli finti. Scenderemo in piazza anche per questo», ha detto, ai microfoni di Tg3 Lombardia, Landini per il quale lo sciopero «sarà necessario farlo contro la legge di bilancio: faremo una consultazione straordinaria tra i lavoratori a settembre e non solo per chiedere se mobilitarsi e per capire come vogliamo farlo».