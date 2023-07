Maternità surrogata, anche il senatore Delrio del Pd la boccia: "Non è umana"

20 luglio 2023 a

Il dibattito sulla gestazione per altri spacca la politica italiana. La maggioranza ha proposto di rendere universale, ossia perseguibile anche se commesso all'estero, il reato di maternità surrogata. L'aula della Camera ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità presentate da Pd e +Europa. I voti a favore sono stati 124, i contrari 187. Oggi, a tornare sull'argomento è stato il senatore del Pd Graziano Delrio. In un'intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il dem ha bocciato senza mezzi termini la Gpa, presentandola come una pratica "non umana".

"Scegliamo di non scegliere", Ipocrisia dem sulla maternità surrogata

Delrio, medico endocrinologo, si è detto contrario alla maternità surrogata. Il Motivo? "È una pratica in cui non c'è nulla di umanità e non c'è rispetto dei diritti del figlio. È già vietata in Italia, perché comporta lo sfruttamento di altre persone ed è un'offesa alla dignità della donna. Lo dice la Corte costituzionale, non io. Inoltre: il diritto alla genitorialità non può essere ridotto a una logica di mercato, ignorando i diritti del nascituro", ha affermato il senatore. Stando alle dichiarazioni di Graziano Delrio, poi, la maternità surrogata solidale, cioè una donazione senza compenso, non esiste. "La relazione tra madre e figlio è una relazione strettissima, biologica, sensoriale, come dimostrato da tutte le ricerche. Non riesco a pensare alla maternità surrogata come un atto di generosità. Perché è comunque un fatto contrattuale ma i figli non si comprano né si vendono".

Nessun dubbio sull'emendamento Magi. "Rispetto la decisione proposta dei deputati. Avrei personalmente proposto di dire con chiarezza no in Aula: sia al centrodestra, sia alla proposta di Magi. È un dibattito etico che non si governa con emendamenti. Ci sono implicazioni politiche e sociali: è una responsabilità enorme", ha detto con chiarezza Graziano DelRio.