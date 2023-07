Pd alla deriva, a Rimini la militante Pompili fa il bagno nuda sul palco

19 luglio 2023 a

Una storica militante del Pd riminese, in occasione della Festa dell'Unità, si è lanciata al centro del palco e, dopo essersi spogliata e rimasta quindi in bikini, si è calata in una tinozza d'acqua e ha inscenato uno spettacolino che ha imbarazzato la segretaria del partito Elly Schlein. L'autrice dello spogliarello che ha creato scalpore e sollevato uno tsunami di critiche è la 67enne Loretta Pompili, ex dirigente regionale ora in pensione.

It happens in #Italy. #Historical militant #PD (#DEM) striptease at the #Rimini Unità Party: scandal. Video

Show by Loretta #Pompili, 67, left in bra and panties.The embarrassment of party leaders.The municipal secretary: "she was wrong,she had to warn us and explain her gesture" pic.twitter.com/Lks4rciVei — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) July 18, 2023

Il clamoroso fuoriprogramma, durato per qualche minuto, ha fatto presto il giro del web. Dopo essersi tolta di dosso gli indumenti, Loretta Pompili è entrata in una "vasca da bagno in miniatura" e ha catalizzato l'attenzione di tutti i presenti. Questo tentativo di show in stile burlesque, però, più che scatenare l'ilarità del pubblico ha fatto indignare anche i compagni dem. La performance, infatti, ha lasciato perplessa Fiorella Zangari. La segretaria comunale Pd, piccata, ha affermato: "Una cosa del genere prima di essere fatta andava condivisa con il partito e gli altri organizzatori della festa noi e spiegata al pubblico".

Sebbene la segretaria del Partito Democratico avesse annunciato un' "estate militante", sono molti i dem che gridano allo scandalo. Sembra, infatti, che Pompili abbia così ridicolizzato la Festa dell'Unità. La militante, intervistata da Il Resto del Carlino, ha spiegato il suo obiettivo iniziale, affermando che voleva inviare "un messaggio a favore di noi donne e dei nostri diritti" e definendo la sua iniziativa "un'innocente burla del burlesque". Poi l'ex dirigente regionale è tornata sui suoi passi, creando caos all'interno del partito: "Io mi sento uno spirito libero, e con quell'esibizione durante la festa dell'Unità ho cercato di far arrivare un messaggio che è, in qualche modo, anche politico. Un messaggio in difesa dei diritti di noi donne. Ma è vero che avrei dovuto spiegare cosa stavo per fare. Questo è il mio rammarico".