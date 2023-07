Mafia, Fazzolari smaschera la sinistra: “Mai nessuno l'ha contrastata come noi”

18 luglio 2023 a

Vanno bene le critiche sull’operato del governo, ma quella di strizzare l’occhio alla mafia non va proprio giù al sottosegretario con delega all'Attuazione del programma di governo, Giovanbattista Fazzolari. “Noi - tuona durante un’intervista a Libero - non prendiamo lezioni di lotta alla mafia da nessuno. Non esiste una forza politica che ha contrastato la mafia con la stessa determinazione con cui da sempre lo fa la destra e FdI da quando esiste. Trovo veramente sconveniente tirare in ballo, per beghe politiche, il contrasto alla mafia. Questo non aiuta né lo Stato né la lotta alla mafia. I servitori dello Stato sanno che hanno il governo dalla loro parte. E non è sempre stato così”.

"Presto norma su reato criminalità organizzata". La promessa di Meloni

Relativamente all'opposizione, e in particolare al Partito democratico, Fazzolari si è espresso così: "Un Pd così spostato a sinistra non potrà mai essere un partito maggioritario con chance di governo. In questa fase storica, egoisticamente parlando, direi che questa guida Pd a noi conviene. Quindi, lunga vita a questo Pd, a Elly Schlein e a questa sinistra. Come sistema-Paese, però, avere una sinistra così conviene un po' meno”.