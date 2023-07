M5S, altro addio al veleno: l'europarlamentare che passa con Forza Italia

15 luglio 2023 a

a

a

Altra defezione per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Fabio Massimo Castaldo ha già deciso di lasciare la compagine grillina per accasarsi con Forza Italia. Come riferisce Repubblica la scelta sarà ufficializzata durante il consiglio nazionale del partito azzurro, che eleggerà Antonio Tajani come presidente pro-tempo. Il quotidiano spiega che dietro all’addio c’è il fatto che Castaldo ha capito che non sarebbe stato ricandidato alle prossime elezioni europee: in questi giorni l’ex presidente del Consiglio sta stilando le sue liste e il nome dell’attuale europarlamentare Cinquestelle non è nei suoi piani. Oltra a lui anche Tiziano Beghin e Laura Ferrara non troveranno spazio per un rinnovo della carica europea. Già nelle scorse settimane c’era stato un passaggio dal M5S a FI: scatenando molte polemiche dagli ex colleghi di partito Giancarlo Cancelleri aveva aderito alla creatura fondata da Silvio Berlusconi.