Camera, più soldi ai capigruppo: aumento di 1.200 euro netti al mese

Aumento di circa 1.200 euro netti al mese per i capigruppo della Camera dei deputati. Il via libera all'innalzamento dell'indennità è stato deciso dall’Ufficio di presidenza di Montecitorio con una delibera, la 45/2023, come riporta l'Ansa sul suo sito. Nel dettaglio i presidenti dei gruppi parlamentari avranno una indennità aggiuntiva pari a quella già erogata ai presidenti di commissione, ossia 2.226,92 euro lordi al mese, che al netto fanno 1269,34 euro. Per i presidenti delle componenti del gruppo Misto la cifra sarà dimezzata. Va sottolineato che per il 2023 l'indennità aggiuntiva sarà a carico dei bilanci dei singoli gruppi parlamentari, dal prossimo anno sarà erogata dalla Camera.

"Nell’ufficio di Presidenza abbiamo approvato una delibera che prevede di corrispondere un’indennità per i Presidenti dei Gruppi parlamentari pari a quella dei Presidenti di Commissione, senza prevedere nessun aumento di spesa per il bilancio della Camera dei Deputati. Con questa indennità, che dovrà essere prelevata dal contributo che viene versato ai gruppi parlamentari, viene riconosciuta l’importanza del ruolo e delle attività dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Ribadisco che questa operazione non prevede nessun aumento di spesa, neanche di un centesimo", ha spiegato il Questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini di FdI. Secondo quanto trapela, Pd, Avs e Iv con il deputato Roberto Giachetti si sono astenuti in occasione del voto. Gli altri gruppi parlamentari, M5s e centrodestra, riferiscono diverse fonti sia di maggioranza che di opposizione, hanno votato a favore.