Camera, scontro tra Giovanni Donzelli e Toni Ricciardi. Caccia al filmato

Giornata movimentata alla Camera. A Montecitorio, nel corso dell’esame del testo unificato delle proposte di legge "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica’, si sono alzati notevolmente i toni tra maggioranza e opposizione. Ed è arrivata una denuncia pubblica di Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia, nei confronti dell’atteggiamento tenuto da Toni Ricciardi del Pd: “Voglio segnalare all’Aula, e chiedo che venga verificato e che ci siano i dovuti provvedimenti, che il deputato Pd Toni Ricciardi ha fatto il segno, come se fossimo in un’osteria da bar, "ti aspetto fuori, vieni fuori". Credo che sia indecoroso verso quest’Aula e che debba essere gravemente sanzionato perché questo è un atteggiamento indecente, bulletti che vogliono fare gli arroganti”.

Donzelli affonda la sinistra; "All'opposizione per 5 anni"

Dopo le proteste di Donzelli è arrivata la replica del vice presidente della Camera Fabio Rampelli: “Io non ne ho avuto contezza, nel caso fosse accaduto spero che il deputato Ricciardi intenda scusarsi. In caso contrario andremo a verificare con i filmati”. E poi ancora Rampelli: “Non mi pare che intenda scusarsi, quindi andremo alla verifica”. Il Var passa dal calcio alla politica".