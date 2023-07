Energia rinnovabile, accordo tra Pichetto Fratin e Sangiuliano sulle aree idonee

04 luglio 2023 a

a

a

Negli scorsi giorni l’Italia ha inviato alla Commissione Europea la proposta di aggiornamento del Piano Nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec). «Con questo documento l’Italia conferma il suo sforzo sul clima e la sicurezza energetica, in linea con l’impegno che l’Europa ha chiesto a tutti i Paesi membri. Ma, nel metterlo a terra, vogliamo privilegiare un percorso che sia realistico e sostenibile per il nostro sistema economico e sociale. E che tenga anche conto della necessità di conciliare le diverse posizioni e proposte» aveva detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. E ora anche all’interno del governo c’è un’intesa sul futuro energetico del Paese.

"L'Italia non resterà da sola". Il commissario Ue Johansson a Lampedusa

Infatti sul decreto per le aree idonee per la costruzione di impianti di energia rinnovabile c’è stato «un punto di convergenza con il ministro Sangiuliano» e «presto avremo un’ipotesi di aree idonee» che arriverà «prima della pausa estiva», le parole di Pichetto Fratin all’Ecoforum di Legambiente a Roma. «Abbiamo trovato - ha spiegato il ministro - un punto di mediazione che si tradurrà, dopo un confronto con le Regioni, in un decreto che sarà di indirizzo e le Regioni stesse declineranno voglio chiudere con un meccanismo incentivante per le Regioni, o si apre una situazione a macchia di leopardo, dove qualcuno non vuole l’eolico e qualcun altro non vuole il fotovoltaico, qualcuno non vuole proprio produrre per altri. Quindi - ha concluso Pichetto Fratin - prima della pausa estiva esce il decreto aree idonee, poi dovrebbe tornare dall’Europa il decreto sulle Comunità energetiche rinnovabili. Per fine luglio chiudiamo gran parte di questi temi».