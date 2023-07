Giorgia Meloni stoccata a Elly Schlein: lei pensi a Cuba e Venezuela

03 luglio 2023 a

Mes, Schlein e Santanchè, Giorgia Meloni a tutto campo in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. «Sulle "amicizie sbagliate" a livello internazionale mi permetta di non infierire su chi ancora oggi è reticente nel condannare regimi come quelli di Cuba e Venezuela». Risponde così Giorgia Meloni alla domanda del Corriere della Sera sulle accuse di "isolare l’Italia" rivolte al governo dalla segretaria Pd, Elly Schlein. «Chi è in buona fede può constatare quanto l’Italia oggi sia centrale e rispettata nei consessi internazionali. Con buona pace delle Cassandre che speravano nell’isolamento», aggiunge il presidente del Consiglio.

Il premier parla anche di ratifica del Mes. «Ritengo contrario all’interesse nazionale accelerare la ratifica del trattato di riforma del Mes mentre il governo è impegnato nel negoziato decisivo per la modifica del Patto di stabilità e il completamento dell’Unione bancaria. Se abbiamo presentato una questione sospensiva alla richiesta delle opposizioni di ratifica immediata è perché questi strumenti vanno visti insieme. Chi oggi chiede la ratifica non sta facendo l’interesse italiano», afferma Meloni. Infine un passaggio su Santanché: «No, non sono preoccupata. Daniela Santanchè sta lavorando molto bene e i risultati lo dimostrano». A dirlo, riferendosi alla polemica che coinvolge il ministro del Turismo, è Giorgia Meloni. «Ha deciso di riferire in Aula per spiegare al meglio la sua posizione. Una scelta di trasparenza e serietà che non era scontata e dimostra la sua buonafede», osserva ancora il presidente del Consiglio, in un passaggio della sua intervista al Corriere della Sera.