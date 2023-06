Mes, "sospensiva di 4 mesi". Così la maggioranza manda in tilt la sinistra

30 giugno 2023 a

Mossa della maggioranza sul Mes che scavalla l'estate. "I gruppi di centrodestra hanno presentato la questione sospensiva per un periodo di quattro mesi", ha annunciato il deputato di Fdi, Andrea Di Giuseppe, nel corso della discussione generale sul ddl di ratifica del Mes, unico iscritto a parlare per la maggioranza. "Alla luce delle modifiche apportate al Trattato istitutivo del Mes, a seguito dei recenti cambiamenti nel contesto internazionale" e gli ultimi sviluppi, si "ritiene opportuno procedere quindi con maggiori approfondimenti sul funzionamento del MES, vista la delicatezza degli argomenti trattati", spiega il deputato del partito di Giorgia Meloni.

La discussione generale della proposta di legge di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021, è finita dunque con la presentazione di una sospensiva a firma Foti, Molinari, Barelli, Lupi ed altri, che "sarà esaminata e posta in votazione prima di passare all’esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta", detto in aula il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

Un rinvio che fa infuriare l'opposizione. "Di fronte a un dossier così importante" come il Mes, "con tutta l’Europa che attende, cercano di prendere tempo", attacca il leader del M5S, Giuseppe Conte. "Arroganti e aggressivi in Parlamento", mentre "in Europa Meloni è in preda al panico e non risponde" su via della Seta, Pnrr e anche "il Mes e rinviato. Indecisi su tutto", attacca il capo politico M5s.

La deputata Pd e vicepresidente della commissione Esteri, Lia Quartapelle, ha affermato che "ogni giorno il governo impartisce lezioni all’opposizione. Non vorrei restituire la pariglia ma, dalla maggioranza di destra, ci viene detto che il Parlamento non ratifica il Mes per difendere l’interesse nazionale. Come se ci fosse contrapposizione tra interesse nazionale e rafforzamento della sovranità europea. Ritorna, ancora una volta, quella vecchia idea dell’Europa maligna che intende schiacciare la sovranità degli innocenti Stati nazionali. Per questa ragione, non sapendo come superare questo scoglio, la maggioranza anche oggi preferisce rinviare il voto. Dimostrando di non saper prendere decisioni assumendosi le proprie responsabilità", attacca la dem.

Poleiche rispedite al mittende dalla maggiroanza. La sospensiva sul Mes non rischia di logorare i rapporti con l’Europa? "Assolutamente no, abbiamo chiesto tutti insieme di rinviare di 4 mesi per fare una valutazione complessiva anche per quanto riguarda il Patto di stabilità e l’unione bancaria. Quindi, nessun problema e nessuna questione con l’Europa. Sono altri i temi che interessano ai cittadini in questo momento", ha spiegato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a margine di Fenix, la Festa dei giovani di FdI a Roma.