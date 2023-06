Regionali Molise, vince il centrodestra. Tajani: "La dedichiamo a Berlusconi"

26 giugno 2023 a

a

a

Francesco Roberti del centrodestra conquista la presidenza della Regione Molise. «Dedichiamo la vittoria in Molise e lo straordinario risultato di Forza Italia al presidente Berlusconi. Un successo che conferma la fiducia nei confronti del governo. Augurando buon lavoro a Francesco, ringrazio Donato Toma per il lavoro svolto. Forza Italia, Forza di buongoverno». Così il coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani. Intanto continua lo spoglio dei voti nella Regione Molise. Secondo i dati della Regione, sono state scrutinate 45 sezioni su 393 con 397 schede non valide, 308 schede bianche e 5 schede contestate e non attribuite. Il candidato di centrodestra alla presidenza della Regione, Francesco Roberti, al momento ha ottenuto 5.735 voti (63,29%), il candidato Pd e M5S Roberto Gravina 3.168 (34,96%), e Emilio Izzo sostenuto dalla lista civica ’Io non voto i soliti notì 159 (1,75%).

In Molise test elettorale per le coalizioni

Roberto Gravina, candidato di centrosinistra (o progressista) alle elezioni regionali in Molise, dalla sua sede elettorale di Campobasso commenta il risultato ottenuto che lo vede perdente nel confronto con il candidato di centrodestra Francesco Roberti. »Evidentemente - risponde ai giornalisti - il centrodestra ha costruito un’alleanza che ha funzionato di più e che al momento vede in modo chiaro la sua vittoria«.