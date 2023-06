Soumahoro è tornato, cosa propone sui migranti. FdI lo fulmina: "Esilarante"

20 giugno 2023 a

Si rivede Aboubakar Soumahoro che propone di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza. Una mossa che è apparsa "esilarante" ad Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, per il piccolo particolare che l'accoglienza dei migranti è alla base dello scandalo che ha travolto suocera ee compagna del parlamentare eletto con Sinistra e Verdi. "In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato ho depositato una proposta di legge per istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza dei cittadini provenienti da Paesi terzi, richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale. L’ho fatto in questa giornata per mettere, ancora una volta, al centro il valore della vita umana. Soprattutto quelle vite che la ’fortezza Europa' ritiene sacrificabili in nome della protezione delle frontiere e dell’inesistente ’razza superiore'", Aboubakar Soumahoro, deputato del gruppo misto.

Tra le altre proposte di Soumahoro, c'è anche quella di trasformare l’agenzia Frontex "in una struttura che sia un’ambulanza del mare per salvare le vite umane", rilancia il deputato in una dichiarazione all’AdnKronos. "Non mi divertivo così dall’estate del 1984, quando i ragazzi di Livorno sbugiardarono quasi tutta la critica artistica italiana con i falsi Modigliani: Soumahoro che preannuncia il progetto di legge per l’accoglienza degli immigrati è sulla quella scia", è la replica di Antoniozzi che si chiede "come possa Soumahoro fare questo senza partire dalla suocera gravemente indiziata di sfruttamento sui migranti", Insomma, "è semplicemente assurdo" rimarca l'esponente del partito di Gioorgia Meloni che ricorda che le "eventuali responsabilità penali sono soggettive ma Soumahoro ha una responsabilità politica enorme, confermato dal fatto che è stato finanche cacciato dal suo gruppo politico".