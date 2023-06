Sondaggio Swg, tonfo del M5S: l'alleanza col Pd non va. Sale Fratelli d'Italia

19 giugno 2023 a

Nuovo appuntamento con il sondaggio del lunedì di Swg realizzato per il Tg La7 diretto da Enrico Mentana. Nell'ultima rilevazione non si registra l'effetto Berlusconi sui destini di Forza Italia: gli azzurri anzi perdono uno 0,1% rispetto alla scorsa settimana e si attestano al 7,2%. Un dato in controtendenza con molti altri istituti, che danno in netto aumento il partito che ha visto la scomparsa del suo leader e fondatore. In vetta alla classifica di gradimento delle forze politiche c'è sempre Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni e i suoi crescono di uno 0,2%, toccando il 28,9%. A distanza siderale c'è il Partito Democratico di Elly Schlein, che cresce di uno 0,3% e passa dal 20,2 al 20,5%. Netto calo per il Movimento 5 Stelle, che perde uno 0,4% fino al 16%. Buona la performance della Lega, che sale sopra il 9%: più 0,3% rispetto alla stima del 12 giugno.

Giù Azione (-0,2%), Verdi e Sinistra (-0,2%), Italia Viva (-0,1%) e Unione Popolare (-0,1%). Tra la forza di Carlo Calenda e quella di Matteo Renzi c'è meno di un punto di distacco: il partito dell'ex premier è fermo al 2,9%, contro il 3,7% dell'altro partito dell'ex Terzo Polo. Stabili +Europa (2,5%), Per l'Italia con Paragone (2,2%) e Noi Moderati (1%). Cresce la quota degli astenuti: non si esprime il 38% degli intervistati (+2% rispetto alla scorsa settimana).