Beppe Grillo frena le brigate di cittadinanza: fermatevi, è una boutade

19 giugno 2023 a

All'indomani del polverone suscitato dalle parole del garante Cinque Stelle, Beppe Grillo torna a parlare delle brigate di cittadinanza. Lo fa con un video su Twitter in cui sottolinea che l'idea espressa in piazza era solo una battuta. Grillo continua a fare ironia su un tema che ha scatenato il putiferio, come sottolineato dalle opposizioni.

"Per favore, fermatevi. Era una boutade. Ma è possibile che prendete tutto sul serio? Anche i giornali hanno esagerato un po'". Così il garante del M5S, Beppe Grillo, in un video su Twitter con l'hashtag 'Brigate di cittadinanza' e intitolato "Fermatevi!". Grillo usa ancora una volta il registro del paradosso, immaginando che ci siano cittadini che hanno preso sul serio il suo appello a creare brigate di cittadinanza per compiere lavori socialmente utili. E quindi a loro rivolge ironicamente un nuovo appello. "Voglio dire: fermatevi, perché mi sono arrivate delle notizie drammatiche veramente. È stato avvistato un pensionato di 74 anni, un idraulico che stava aggiustando sei tombini di notte con un passamontagna. Fermatevi! Un albanese di 64 anni con cazzuola ha messo a posto otto marciapiedi durante la notte con il passamontagna. Non si può andare avanti così. Fermatevi. Ci vuole anche una legge: il governo deve reagire. Deve fare una legge. Abolire l'abuso d'ufficio e mettere - ironizza ancora il garante del M5S - l'abuso di lavori socialmente utili. Finitela, siate coerenti con voi stessi, con il governo e con la politica. Smettetela perché sennò scoppia veramente un casino ottimale".