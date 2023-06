Sondaggio su Berlusconi, i numeri smontano le tesi di sinistra: amato dagli italiani

Pietro De Leo 19 giugno 2023 a

Che idea di sé ha lasciato Silvio Berlusconi nella coscienza degli italiani? Il pollice è all'insù. Lo testimonia un sondaggio realizzato da Quorum/Youtrend per Skytg24. In base alla rilevazione, infatti, il 57% degli italiani considera positivamente la figura del fondatore di Forza Italia, scomparso lunedì scorso. Questo, in linea generale.

Poi è interessante andare a scandagliare i vari settori in cui Berlusconi si è impegnato nella sua vita. In questo caso, c’è quasi un plebiscito sul “Berlusconi imprenditore”, considerato positivamente dall’83% del campione. Sul “Berlusconi politico”, prevalgono i giudizi positivi su quelli negativi (48% al 44%). Per quanto riguarda il corpo elettorale, invece, c’è una sorpresa. Ovviamente il 92% degli elettori del centrodestra lo promuove come politico, mentre il 76% di quanti scelgono il centrosinistra lo boccia. Questo riflette chiaramente lo schema del bipolarismo. La sorpresa, però, arriva dal Movimento 5 Stelle, il partito che non ha mai risparmiato strali (anche molto feroci) al leader azzurro. Ebbene, l’85% lo promuove come imprenditore, mentre il 52% lo boccia come politico. Poco più della metà, non certo una maggioranza bulgara. Questo è assai curioso se consideriamo la veemenza con cui il grillismo ha contestato Silvio Berlusconi anche nella sua dimensione imprenditoriale.

Quanto a possibili eredi politici, secondo il campione si equivalgono Piersilvio Berlusconi, secondogenito dell’ex premier, e Giorgia Meloni, entrambi con il 20%. Più indietro Antonio Tajani (11% ) e Marina Berlusconi (9%). Stando sempre al sondaggio, poi, Forza Italia registrerebbe un balzo dei consensi dovuti alla scomparsa del fondatore, raggiungendo il 9,2% e piazzandosi tra Fratelli d’Italia (28%) e la Lega (7,2%).