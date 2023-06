Berlusconi, investitura di Pera per Meloni: raccoglierà l'eredità politica

14 giugno 2023 a

a

a

L’ex presidente del Senato, Marcello Pera, è stato intervistato da La Stampa e ha fornito un quadro che dovrebbero seguire gli attuali big di Forza Italia dopo la morte di Silvio Berlusconi: “Forza Italia senza Berlusconi non sarà più la stessa, difficile dire se riuscirà a sopravvivere. Molto dipenderà dal comportamento dei dirigenti, se avranno il senso di responsabilità di pensare agli elettori, invece che ai propri destini personali. Bisogna evitare assolutamente una diaspora, non deve scattare il ‘si salvi chi può’ per cercare casa altrove. Se prevalgono le aspirazioni dei singoli e si pensa solo a sistemare la corte berlusconiana, Forza Italia scomparirà”.

Meloni ricorda Berlusconi con una lettera: i grandi meriti nel fermare i post-comunisti

Per Pera è “ovvio” che “tocchi a Giorgia Meloni” raccogliere l’eredità politica, “il cui compito ora è non disperdere le idee e il vento della libertà portato da Berlusconi. Lui ha inventato il governo di centrodestra, lui ha unito una coalizione intorno alla sua persona”. “Meloni segua il suo esempio”, la sottolineatura di Pera. La strada da lui indicata, “è continuare con il progetto di un partito liberal-conservatore, che non può essere solo di destra, perché la componente liberale va valorizzata, per rassicurare la base elettorale berlusconiana più borghese”. “Il rischio è che risulti un’annessione o un’occupazione - il monito -, Meloni deve essere capace di gestire questa transizione e deve lavorare a un allargamento della sua classe dirigente, guardando alla società civile e a provenienze anche diverse”. Una serie di ricette per il futuro del centrodestra.