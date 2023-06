Il progetto di Maurizio Lupi per i moderati: l'Europa deve cambiare baricentro

07 giugno 2023 a

Rafforzare i moderati per rafforzare l'Europa. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, annuncia la volontà di rafforzare l'asse dei moderati in Italia per poi provare a cambiare la maggioranza in Europa. Il leader di Noi Moderati ne parla in un'intervista pubblicata da Il Giornale. «Dato che non esiste un governo stabile senza un pilastro moderato, da oggi alle elezioni europee dobbiamo consolidare l’asse popolare per far sì che anche l’Europa cambi baricentro rispetto all’alleanza Ppe-Psoe». Lo dice il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, in un’intervista a Il Giornale.

«Anche in Europa noi dobbiamo tornare protagonisti - prosegue - costruendo una proposta politica unitaria - come fece Berlusconi - partendo da diverse posizioni. Aggiungo un elemento che considero decisivo: i grandi Paesi fondatori dell’Unione non possono perdere forza e consenso all’interno delle istituzioni europee. In questo Italia e Germania, i popolari italiani e quelli tedeschi, potranno dare il principale contributo».