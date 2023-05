Utero in affitto, sul reato universale "Sì" in commissione Giustizia

31 maggio 2023 a

Va avanti l'iter parlamentare della proposta di legge Lega-Fratelli d'Italia che vuole rendere l'utero in affitto reato universale. Oggi è arrivato il via libera della commissione Giustizia della Camera dei Deputati e a darne notizia è Matteo Salvini su Twitter. La maternità surrogata, spiega il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture, diventerebbe quindi un crimine "perseguibile anche se commesso all'estero. Era una nostra battaglia e la stiamo portando avanti: ora il prossimo passo in aula per il via libera definitivo".

Sull'utero in affitto oggi, durante il question time alla Camera, ha parlato anche il ministro per la Famiglia Eugenia Roccella. «La posizione del Governo in merito, in conformità alle massime giurisdizioni dello Stato, è chiara e di assoluta condanna di ogni forma di surrogazione di maternità, in quanto forma di commercializzazione della genitorialità, lesiva della dignità della donna e dei diritti dei bambini».

Dalle file di Fratelli d'Italia è il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, a spiegare la proposta di legge sulla maternità surrogata come reato universale che ha ricevuto l'ok della commissione. "Il testo pone l’Italia all’avanguardia nel contrasto a una pratica disumana che mercifica il corpo delle donne e riduce i bambini a oggetti. Disincentivare il turismo procreativo che mortifica il corpo delle donne è una battaglia di civiltà".