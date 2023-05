“Fantasiose ricostruzioni”. Trattative sul simbolo di Fratelli d'Italia? Donzelli smentisce

28 maggio 2023 a

Giovanni Donzelli interviene a gamba tesa per smentire Repubblica. Il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia ci va giù duro sull’articolo apparso sul quotidiano diretto da Molinari: “Leggiamo sul quotidiano La Repubblica fantasiose ricostruzioni su inverosimili trattative con il Ppe riguardanti il simbolo di Fratelli d’Italia. Con buona pace di tutti quelli che in Italia, pur essendo a noi ostili, vorrebbero insegnarci come dovremmo fare politica, il simbolo di Fratelli d’Italia è scelto dagli iscritti e non da altri partiti italiani o europei, né tantomeno dal, pur rispettabilissimo, direttore di Repubblica. A tal proposito, per amore di verità, comunichiamo che nessun iscritto di Fratelli d’Italia ha richiesto di modificare il simbolo, ipotesi che appassiona solo la sinistra italiana. E noi siamo poco inclini ad assecondare i desiderata della sinistra”.

Donzelli ha inoltre parlato al Corriere della Sera, toccando uno dei temi più discussi negli ultimi giorni, ovvero la nomina di Chiara Colosimo di FdI a presidente della commissione parlamentare antimafia: “Mi spiace davvero che alcune associazioni delle vittime di mafia, che hanno a che fare con il dolore quotidiano, abbiano preso per buoni dubbi e veleni sparsi dalla sinistra. Ma noi non possiamo lasciare che campagne di fango e odio condizionino la nostra azione. Colosimo non ha nulla a che fare col terrorismo nero, e dimostrerà sul campo il suo valore”. Una duplice bordata alla sinistra.