Dimissioni La Russa, la lezione di stile del presidente del Senato alla sinistra

Firme contro firme. Ignazio La Russa risponde pan per focaccia a chi ne chiede le dimissioni da presidente del Senato. L'esponente di Fratelli d'Italia ha accolto a Palazzo Madama Giovanni Russo Spena e Maurizio Acerbo, i due esponenti del Partito della Rifondazione comunista, che gli hanno consegnato le 104mila firme raccolte per le sue dimissioni a causa delle dichiarazioni sull'eccidio di Via Rasella.

L' incontro si è svolto in un clima di totale cordialità, ma dopo le fotografie di rito e il passaggio dei documenti, La Russa ha spiazzato i suoi ospiti con un regalo inatteso. Nel reel, pubblicato sui canali social di FdI, si vede il titolare del Senato con un cartello riportante le 223.986 preferenze prese all' ultima elezione. Più del doppio di chi pretende lasci la carica istituzionale. "Anche io ho qualcosa per voi. Con legittimo orgoglio vi mostro i voti ricevuti" ha detto la seconda carica dello Stato. Una puntualizzazione beffarda.