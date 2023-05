Governo, Durigon deride la sinistra: “Con voi come opposizione dureremo 10 anni”

27 maggio 2023 a

Il governo si sente al sicuro con Elly Schlein, Carlo Calenda e Giuseppe Conte come “nemici” politici. “Con questa opposizione dureremo anche 10 anni”, la dichiarazione sbeffeggiante del sottosegretario di stato del Lavoro e delle politiche sociali, Claudio Durigon, intervenuto al secondo Summit nazionale dell’Economia del Mare Blue Forum che si sta svolgendo a Gaeta.

In particolare l’esponente della Lega si è soffermato sul Ponte sullo Stretto: “È stra-necessario. È un’opera che qualifica l’Italia. Per la costruzione avremo 100mila persone che lavorano e già questo crea un fabbisogno enorme. Se vogliamo aver dei porti efficienti dobbiamo avere un’infrastruttura veloce, e il ponte è opera fondamentale per il rilancio del Paese. Il mare - evidenzia il sottosegretario Durigon - è una delle risorse più importanti che abbiamo nel nostro Paese, abbiamo la possibilità sia turista che logistica. Credo che gli investimenti che stiamo facendo sia per i porti che per le strade siamo una cosa fondamentale. Non si può costruire un porto senza le infrastrutture adiacenti”.