Fisco, giustizia, economia e lavoro, Meloni rilancia l'azione delle riforme

Dal fisco al presidenzialismo, passando per la situazione in Emilia Romagna. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tracciato un bilancio dei lavori a Palazzo Chigi, indicando le prossime tappe. In occasione del Festival dell’Economia di Trento, intervistata della giornalista Maria Latella, ha parlato subito dei territori duramente colpiti dall’alluvione: «L’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna è stata eccezionale, complessivamente in 15 giorni è caduta metà di tutta la pioggia di un intero anno. È un bilancio grave in tema di vittime, evacuati, attività economiche e produttive in ginocchio. Ancora non si può fare un calcolo dei danni, lavoreremo sulle misure da chiedere all’Unione Europea. È stata data una risposta immediata con il Consiglio dei ministri, con i primi interventi per oltre 2 miliardi. Abbiamo lavorato a 360 gradi, l’Emilia Romagna è una locomotiva e se si ferma non possiamo mantenere i buoni parametri economici dell’Italia, lo meritano i cittadini delle aree colpite».

Il premier ha parlato in particolare della riforma fiscale. «L’impatto del taglio del cuneo che stiamo realizzando è diverso dai predecessori e non è finito. Il taglio della tassazione sul lavoro è una priorità, l’impatto per i lavoratori, soprattutto in un periodo di inflazione galoppante, è per forza di cose importante. Noi vogliamo andare avanti: la prima sfida è rendere questi provvedimenti strutturali e allargarli ulteriormente». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento al Festival dell’Economia a Trento.

Poi il riferimento alla postura internazionale dell'Italia. «La foto con il presidente Biden? Ho letto ogni genere di ricostruzione e polemiche: è stato semplicemente un gesto di vicinanza umana, un gesto normale tra due leader. Quella foto rivela la totale falsistà di una narrazione fatta prima e dopo la campagna elettorale, quando si diceva che con Meloni a Palazzo Chigi e il centrodestra al governo l’Italia sarebbe stata isolata a livello internazionale, chiusa in un angolo. Dopo 7 mesi di governo questa non è la realtà». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al Festival dell’Economia di Trento. «La postura dell’Italia è una postura seria, dove l’Italia è affidabile che non significa accondiscendente e per questo viene rispettata a livello internazionale», ha aggiunto.