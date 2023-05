Stasera Italia, Ghisleri incorona Meloni: esce vincente dall'emergenza

25 maggio 2023 a

Come esce l'immagine di Giorgia Meloni da questa prima fase di gestione dell’emergenza maltempo in Emilia-Romagna? La domanda viene posta ad Alessandra Ghisleri, sondaggista e direttrice di Euromedia Research, nel corso della trasmissione del 25 maggio di Stasera Italia, programma tv condotto su Rete 4 da Alessandra Viero. L’esperta analizza le mosse della numero uno del governo negli ultimi giorni, quelli successivi all’alluvione che ha causato morte e devastazione nel territorio: “Ne esce sicuramente vincente, dal punto di vista che una donna, presidente del Consiglio, è saputa stare vicina alla popolazione che ha subito uno sfregio di tale entità. Non è solamente compassione, non sono passerelle, è vicinanza. Anche l’abbraccio con Ursula von der Leyen (andata in visita nelle zone alluvionate, ndr) è importante, l’abbraccio della presidente della Commissione europea alle popolazioni romagnole è fondamentale”.