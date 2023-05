Silvio Berlusconi dopo le dimissioni dal San Raffaele: è finito un incubo

Pietro De Leo 19 maggio 2023 a

Silvio Berlusconi torna a casa dopo oltre un mese di ricovero al San Raffaele di Milano e anche la chiusura di settimane che avevano tenuto la politica (e non solo) con il fiato sospeso diventa un fatto nazionalpopolare. Il leader di Forza Italia, con una dichiarazione diffusa alle agenzie, ha voluto ringraziare “ognuno di voi che ha ritenuto di dedicarmi un pensiero affettuoso”. Aggiungendo, a chiosa, un "Viva la vita, sempre!”. La nota di Berlusconi, rientrato ad Arcore, comincia così: “Oggi, dopo 45 lunghi giorni, sono finalmente tornato a casa e il mio ritorno ha riscaldato i cuori della nostra grande famiglia. Una emozione incredibile, un grande sollievo”. E aggiunge: “E' stato un periodo angoscioso e difficile ma dopo il buio ho vinto ancora. Grazie a Dio e a tutti voi che non mi avete mai fatto mancare la vostra vicinanza, il vostro calore e il vostro affetto, non mi sono mai sentito solo e ho continuato a nutrire speranza e fiducia. L’incubo è finito”.

Video su questo argomento Berlusconi dimesso dal San Raffaele: sorriso e gesto a sorpresa con i cronisti | GUARDA

In effetti, l’ondata di calore verso Berlusconi non è mancata neanche all’esterno dell'ospedale, dove lungo queste settimane si sono avvicendati numerosi fan e militanti del partito azzurro, alcuni dei quali con cartelli e striscioni di incoraggiamento. Durante il ricovero, il fondatore di Forza Italia aveva realizzato due video, uno per la recente convention di Forza Italia a Milano e l’altro per il primo turno di elezioni amministrative.