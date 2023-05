Amministrative 2023, il dato dell'affluenza alle 12: giù di cinque punti

14 maggio 2023 a

a

a

L'affluenza alle urne per le amministrative in corso in Italia fa registrare un calo rispetto alla precedente tornata elettorale. In particolare, alle 12, ha votato il 14,2% degli aventi diritto, a fronte del 19,3% nelle precedenti consultazioni. Le urne si sono aperte questa mattina alle 7 per 595 comuni italiani, dove si potrà votare fino alle 23 di domenica 14 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio.

Comunali, il feudo rosso nel mirino del centrodestra: tutte le sfide

Per questi due giorni d sono chiamati al voto 4.587.877 elettori, di cui 402.967 all’estero, distribuiti su 5.426 sezioni. In particolare, si vota in 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). L’eventuale turno di ballottaggio nei giorni 28 e 29 maggio. I

Comuni al voto: il centrodestra vuole strappare Ancona, prima di Schlein segretaria

Nel Lazio occhi puntati su Latina. L'affluenza ai seggi del comune pontino è all'13,36 per cento alle ore 12: alle ultime elezioni amministrative in città allo stesso orario aveva il 18,86 per cento. A sfidarsi per la carica di sindaco del capoluogo pontino l'amministratore uscente Damiano Coletta e Matilde Celentano.