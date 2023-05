Caro affitti, Simonetta Matone: Comuni competenti su politiche abitative

10 maggio 2023 a

Caro affitti, non si placa la polemica. Il ministro dell'Istruzione Valditara ha scaricato sui Comuni governati dalla sinistra la responsabilità dell'alto costo degli affitti. Non si è fatta attendere l'alzata di scudi dei sindaci del centro sinistra che, però, sono stati presto sbugiardati da Simonetta Matone. La deputata della Lega ha precisato, invece, che le amministrazioni comunali hanno precise competenze in tema di politiche abitative.

«I Comuni hanno una loro chiara competenza in materia di politiche abitative - ha detto la deputata della Lega Simonetta Matone - Infatti è compito delle amministrazioni realizzare l’edilizia economica popolare, gestire la costruzione di nuovi alloggi, nonché, con gli strumenti di politica urbanistica in loro possesso, stabilire le aree dove possono essere insediati gli alloggi convenzionati e sociali, e inoltre decidere di riutilizzare a scopo abitativo, anche a vantaggio degli studenti, gli immobili dismessi di propria competenza. Insomma il contrasto alla tensione abitativa è di competenza dei Comuni. È di tutta evidenza che laddove ci sono buone pratiche aumenta il numero degli alloggi disponibili, si allenta la tensione abitativa e, dunque, cala il costo degli affitti. Con riflessi positivi per le disponibilità di alloggi a costi più contenuti per gli studenti universitari». Lo dice .