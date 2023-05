Caro affitti, il ministro Valditara scarica le responsabilità: solo nei Comuni di sinistra

10 maggio 2023 a

Caro affitti, le proteste degli studenti stanno invadendo le città italiane. Ma il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, scarica le responsabilità sui Comuni che non hanno saputo offrire politiche che potessero arginare il problema. Il problema del caro affitti «è grave e serio ma guarda caso tocca le città governate dal centrosinistra. Con molta pacatezza voglio evidenziare come nelle città dove ci sono gli accampamenti non sono state attivate dalle giunte comunali delle politiche a favore dei giovani e degli studenti per offrire loro un panorama abitativo decoroso». Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, intervistato su SkyTg24.

«La sinistra che attacca il ministro Valditara è consapevole di aver governato il Paese quasi ininterrottamente dal 2011? Davvero pensa di poter attribuire i problemi della scuola a chi guida il dicastero dell’Istruzione da 5 mesi?», dice il capogruppo della Lega in commissione Istruzione alla Camera, Rossano Sasso. «Gli esponenti di sinistra - riprende - non si nascondano dietro ad un dito: oggi si pone mano ai problemi che si sono accumulati negli anni in cui il Paese è stato guidato da loro, da maggiori risorse per docenti e scuole a rinnovata attenzione alle esigenze degli studenti. Evitino polemiche ideologiche che non stanno in piedi».