Elly Schlein, contestazione nella piazza amica di Bologna: "Vattene"

06 maggio 2023 a

N0n c'è solo la luna di miele tra Elly Schlein a la Cgil di Maurizio Landini. Alla manifestazione dei sindacati confederali di Bologna sul tema del lavoro di sabato 6maggio è andata in scena una contestazione alla segretaria del Pd, ormai in simbiosi politica con Maurizio Landini. La quale si è presentata in piazza con una maglietta con su la scritta "la lotta paga sempre" e il logo della Fiom. "Siamo al fianco di questa mobilitazione e porteremo avanti queste battaglie sia in Parlamento sia nel paese”, ha detto Schlein durante la manifestazione ma più tardi, quando parlava con i cronisti, è stata contestata da alcuni iscritti della Uil riporta il Fatto, che le hanno urlati: "Non la fai la propaganda il giorno del sindacato”.

Altri le hanno gridato "via la politica dalla piazza", riporta il Giornale, ma anche un "vattene" senza possibilità di fraintendimento. In ogni caso, nella città "amica" di Bologna, la manifestazione ha raccolto circa 30mila persone, almeno secondo i sindacati, mentre Cgil, Cisl e Uil preparano le prossime tappe della mobilitazione, a partire dal 13 maggio a Milano e il 20 a Napoli.