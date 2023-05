Governo, via libera al decreto con la norma per Fuortes: scatta la rivoluzione Rai

04 maggio 2023 a

Il governo Meloni accelera sul fronte del rinnovamento in Rai e "spinge" Carlo Fuortes verso il Teatro San Carlo di Napoli. La svolta che spiana la strada al cambiamento dei vertici di viale Mazzini è arrivata oggi con l'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, del decreto legge recante 'disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici e società, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale'.

Nel provvedimento approvato è inserita una norma che fissa il limite massimo di 70 anni per il pensionamento dei sovrintendenti dei teatri lirici. Una misura ‘ad hoc’ che potrà essere applicata nel caso del presidente del San Carlo, Stéphane Lissner, che ha da poco compiuto proprio 70 anni. Anche se, come recita il comunicato finale del Consiglio dei ministri, "i Sovrintendenti attualmente in carica, che hanno compiuto i 70 anni di età alla data di entrata in vigore del decreto, cessano l’incarico a decorrere dal 10 giugno 2023".

L'intervento normativo, spiega il MiC in una nota, "nasce da una generale esigenza di riordino di una materia segnata da evidenti incongruenze nella determinazione dell'età della pensione per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche. C'erano, infatti, limiti diversi a seconda della provenienza e della nazionalità del soggetto. Una situazione che di fatto discriminava i cittadini italiani".

Nulla di fatto invece per quanto riguarda l’altro nodo da sciogliere, ovvero la nomina del nuovo comandante della Guardia di finanza dopo che il generale Giuseppe Zafarana è stato indicato per il ruolo di presidente di Eni. La premier Meloni, secondo quanto si apprende, avrebbe avuto un lungo confronto con il sottosegretario Alfredo Mantovano e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, non concordi sul da farsi: il primo punterebbe infatti sul generale Andrea De Gennaro, comandante in seconda e fratello di Gianni, ex capo della Polizia, mentre il titolare del Mef preferirebbe il generale Umberto Sirico, attuale comandante dei Reparti speciali della Gdf.

Per quanto riguarda il discorso legato a Fuortes, a questo punto spetterà sempre al governo compiere i prossimi passi che potrebbero portare alla fine della sua era in Rai. Un'era che, secondo quanto apprende LaPresse, in ogni caso non si chiuderà domani in occasione del Consiglio di amministrazione a viale Mazzini. La questione non è all'ordine del giorno della riunione e da parte di Fuortes non ci sarà nessun passo indietro. Con l'entrata in vigore del decreto, la palla passerà al consiglio di indirizzo della Fondazione del San Carlo che dovrà indicare il nome del possibile erede di Lissner. Sarà poi il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ad avallare questa proposta e firmare il decreto di nomina del nuovo sovrintendente. Nessun arroccamento, secondo quanto filtra, da parte di Fuortes: se sarà chiamato per un altro incarico, lascerà la Rai. Non è da escludere che il passaggio di consegne in Rai sia preceduto da un nuovo incontro tra la premier Meloni e Fuortes.

Sul tavolo c'è anche la questione sempre più urgente del varo dei nuovi palinsesti estivi della Rai, a cui -si apprende- Fuortes sostiene di non avere ancora messo mano non per arroccarsi sulla sua posizione o per 'sabotare' il governo, bensì per una forma di rispetto nei confronti del governo stesso e per lasciare che siano i nuovi vertici designati da Palazzo Chigi a dettare la linea a viale Mazzini. Quella di domani sarà comunque una giornata molto intensa per Stefano Coletta, il direttore dell'Intrattenimento Prime Time della Rai. A mezzogiorno presenzierà a un altro grande evento di Rai1, l'Eurovision Song Contest, ma prima sarà in audizione al cda in programma dalle 10. Ai consiglieri, Coletta illustrerà i risultati positivi della stagione dell'intrattenimento di prima serata, negli ascolti e nel rilancio di una rete come Rai2 che era finita dentro il tunnel dell'anonimato. Sicuramente però verrà incalzato dai consiglieri sul caso della pubblicità occulta del Festival di Sanremo, una vicenda che ha fatto finire in secondo piano la stagione record di ascolti della kermesse sanremese. Sul caso Sanremo è atteso anche il pronunciamento dell'Agcom, che dovrebbe arrivare a fine maggio. Per la Rai, si profila il rischio di una maxi-multa.