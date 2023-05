Economia, Giorgia Meloni soddisfatta per i dati su occupazione e contratti

03 maggio 2023 a

Occupazione e contratti stabili, i dati dell'Istat descrivono un andamento in positivo per il nostro Paese. Il premier Meloni gongola e lo dimostra pubblicando un tweet in cui spiega il motivo della crescita: la fiducia delle imprese nell'attività del governo. L'esecutivo Meloni, infatti, sta cercando di accompagnare la ripresa con iniziative mirate a favorire la crescita dell'economia.

"Aumentano i contratti stabili e cresce l’occupazione - scrive il premier sul suo Twitter - I dati forniti dall’Istat per marzo 2023 sono molto incoraggianti e frutto del clima di fiducia percepito dalle imprese in questi primi sei mesi di Governo. Una fiducia che siamo intenzionati a ripagare continuando a dare risposte concrete per far ripartire l’economia nazionale. Andiamo avanti con ottimismo e determinazione".