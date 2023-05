Berlusconi verso le dimissioni. Pronta la sorpresa alla convention di Forza Italia

02 maggio 2023 a

Silvio Berlusconi va verso le dimissioni dall’ospedale San Raffaele. A quasi un mese dal suo ricovero per una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, che lo ha costretto per i primi 12 giorni in terapia intensiva, il leader di Forza Italia - secondo fonti azzurre - starebbe insistendo per lasciare l’ospedale milanese entro venerdì, giorno d’inizio della grande convention organizzata dal partito proprio a Milano. Le dimissioni potrebbero quindi già avvenire domani o dopodomani ma, come sottolineano le stesse fonti, la decisione finale spetterà ai medici che lo hanno in cura, i primari Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, che domani emetteranno un nuovo bollettino. L’ultimo aggiornamento, diramato mercoledì scorso, indicava «il raggiungimento di un quadro clinico stabile, caratterizzato da una ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo».

L’auspicio dei vertici forzisti è che l’ex premier possa far sentire la sua voce a chiusura della kermesse, che ha come obiettivo quello di rilanciare il partito: resta da chiarire in quale forma interverrà alla giornata conclusiva, se con un video o audio, se sarà un messaggio registrato o in diretta, ma secondo l’Agi è verosimile che sia una telefonata la sorpresa che gli azzurri riuniti alla kermesse riceveranno sabato dal loro fondatore. Ancora una volta, però, la presenza del ‘capo’ a un appuntamento politico dipenderà dai suoi medici, che lo stanno monitorando giorno e notte e vogliono evitare ‘ricadute’. Negli ultimi giorni Berlusconi, raccontano, va ripetendo che non vede l’ora di tornare a casa e in campo ancora una volta. Chi lo ha sentito nelle ultime ore lo ha trovato sul pezzo e concentrato sull’organizzazione di FI. E c’è chi pronostica al suo rientro un nuovo giro di nomine.