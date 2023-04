Forza Italia, "convention all'americana". Come interverrà Silvio Berlusconi

29 aprile 2023 a

Un ritorno al ’94 in chiave contemporanea. La convention di Forza Italia del 5 e 6 maggio a Milano, al di là dei contributi che arriveranno dal presidente Silvio Berlusconi, dai ministri, dal coordinatore Antonio Tajani e da tutti i dirigenti, mira a riproporre il primo schema berlusconiano della storica ’discesa in campo'. Non solo convegni, dibattiti sui temi, discorsi e strategie, ma anche luci e riflettori. Una scenografia all’americana che fu proprio Berlusconi a portare in politica.

«Niente sale d’alberghi ma una location adatta ad effetti scenici per rilanciare Forza Italia e riportarla ai fasti di un tempo», spiega uno degli organizzatori della kermesse secondo quanto riportaa l'Agi. Millecinquento persone, la maggior parte proveniente dalla Lombardia, con il saluto del presidente del Ppe Manfred Weber e uno spazio ampio riservato ai giovani, si ritroveranno negli East end studios vicino a Linate, ex zona industriale in stile newyorchese che in genere ospita sfilate, serata di gala, concerti e fiere.

Il Cavaliere interverrà sabato. Si punta ad una sua telefonata in diretta, possibile che ci sia un video, in alternativa un messaggio. I ’big’ di FI sono ottimisti sul fatto che l’ex presidente del Consiglio farà sentire la sua voce. Interverranno, oltre esponenti del mondo del lavoro, anche rappresentanti della società civile. Ci sarà anche un video dell’ex senatore forzista Adriano Galliani. Ma lo ’scouting’ in corso prevede la presenza di uno sportivo. Ci sono stati contatti con l’ex allenatore del Milan, Fabio Capello, che però ha fatto sapere di non poter essere presente per quei giorni nel capoluogo lombardo. Confermata invece la presenza dell’a.d di Eni, Claudio Descalzi, che sabato alle 11,30 sarà protagonista di un dialogo su ’La Forza dell’Italia in politica estera' insiema a Tajani.

La kermesse rappresenta una prova di unità per un partito, che di recente ha subito gli scossoni del cambio repentino del capogruppo alla Camera - con Paolo Barelli, vicino a Tajani, che è subentrato al ’ronzulliano' Alessandro Cattaneo - e quello del coordinatore lombardo, incarico tolto a Licia Ronzulli e andato ad Alessandro Sorte, fedelissimo di Marta Fascina. Il partito di Berlusconi si ritrova per la prima volta senza il suo leader nel capoluogo lombardo in una mega convention dopo quelle di Roma e Napoli dell’anno scorso.

L’ex premier, ricoverato al San Raffaele dal 5 aprile, non potrà essere presente ma la speranza è che possa collegarsi brevemente al telefono. «Conto di avere anche una presenza in qualche modo del presidente Berlusconi, ma dipende dai medici aspettiamo da loro decisioni», ha spiegato Tajani. «Vedremo in quale forma ma per me sarebbe un bel regalo a Forza Italia», ha aggiunto.