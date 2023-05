Desideri replica a Rotondi: “Non rappresenta la Democrazia Cristiana”

02 maggio 2023 a

a

a

“L’onorevole Gianfranco Rotondi, parlamentare di Fratelli d’Italia, continua a fare dichiarazioni e ad assumere iniziative a nome della Democrazia Cristiana, per la quale non ha alcun ruolo di rappresentanza ed alla quale non è iscritto”. In una nota Fabio Desideri, portavoce nazionale e coordinatore politico della Democrazia Cristiana, risponde al deputato, per uno scontro che va avanti da tempo. “Abbiamo già inviato allo stesso una regolare diffida ad utilizzare nome e simbolo del partito - spiega Desideri -. Prima di inviare tale diffida, al parlamentare di Fratelli d’Italia, abbiamo preventivamente comunicato sia al Presidente della Repubblica, che ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri, lo svolgimento e l’esito del Congresso Nazionale del partito della Democrazia Cristiana, nel quale sono stati eletti gli Organismi Statutari, in nessuno dei quali è inserito il parlamentare Gianfranco Rotondi di FdI”.

“Al Comune di Latina - prosegue Desideri - recentemente, in occasione della presentazione delle Liste per le elezioni amministrative, abbiamo dovuto depositare un esposto alla Procura della Repubblica a tutela del nostro simbolo e della nostra denominazione. Cogliamo anche questa occasione per invitare, ancora una volta, l’onorevole Rotondi a non argomentare e tanto meno ad agire in nome e per conto della Democrazia Cristiana, alla quale non appartiene e neanche la rappresenta in alcun modo”. Sulla Balena Bianca va avanti il braccio di ferro.