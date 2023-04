Meloni, un successo la missione nel Regno Unito: "Pronti a collaborare"

29 aprile 2023 a

"La missione nel Regno Unito è stata un successo. Il Memorandum d’Intesa, che abbiamo siglato con il Primo Ministro Rishi Sunak, rappresenta un grande risultato e corona l’eccellente stato dei rapporti tra le nostre Nazioni". La premier Giorgia Meloni suggella con un video postato sui social il viaggio a Londra che l'ha vista impegnata tra giovedì e venerdì in una quarantottore nella capitale inglese. "L’Italia e il Regno Unito sono pronte a collaborare attivamente per conseguire gli obiettivi comuni", lo ha detto la presidente del Consiglio su Facebook.

"Intesa su difesa e migranti". A Londra nasce l'asse Meloni-Sunak

Oltre all’incontro con Sunak, Meloni è stata al centro di un ricevimento all’ambasciata italiana con oltre 400 invitati, le grandi imprese italiane, le banche, e i colossi della finanza. In seguito Meloni ha incontrato il segretario di Stato per gli Affari economici, l’energia e la strategia industriale, Kemi Badenoch. Durante la visita si è parlato anche di immigrazione. "Storicamente una delle mie proposte riguarda l’apertura degli hotspot" per i migranti "nei paesi di partenza in Nord Africa. Non è il caso del Ruanda, non è un’iniziativa che stiamo prevedendo noi", ha spiegato Meloni ieri chiarendo che l’Italia non intende riprodurre la soluzione pensata dal governo di Rishi Sunak che prevede il trasferimento in Ruanda dei richiedenti asilo, ma non può fare a meno di sottolineare che "se si trovano soluzioni per evitare che la congestione avvenga tutta negli stessi luoghi, questo aiuta"".