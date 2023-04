Stasera Italia, “bloccare i clandestini e colpire i trafficanti”. La ricetta di Giannini

28 aprile 2023 a

Giorgia Meloni è volata a Londra per incontrare il premier Rishi Sunak, con cui ha siglato un’intesa sui migranti. Il tema è al centro della puntata del 28 aprile di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, che ospita Chiara Giannini, giornalista de Il Giornale, che approfondisce la situazione dell’immigrazione clandestina: “A dover ci sono dei campi di reclusione per gli immigrati, in cui chi arriva ed è clandestino viene messo. Spesso e volentieri ci resta per tanto tempo. L’Inghilterra non è nuova a questo tipo di accordi e di soluzioni. Certo una soluzione del genere per quanto riguarda l’Italia non è molto applicabile, perché si va contro i diritti delle persone. Secondo me bisogna creare dei canali umanitari, quello che suggeriva anche Meloni, facendo accordi bilaterali con i Paesi di transito e di partenza. In questo caso - sottolinea Giannini - la soluzione è una soluzione ad hoc, perché si va veramente a bloccare l'immigrazione clandestina e a colpire i trafficanti di esseri umani”.