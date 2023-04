Ue, su Di Maio inviato speciale c'è l'ok degli ambasciatori. Malumori Lega

27 aprile 2023 a

Continua il processo che porterà Luigi Di Maio a un nuovo ruolo all’interno dell’Unione europea. Il Comitato politico e di sicurezza, organo del Consiglio Ue composto dagli ambasciatori degli Stati membri, questa mattina ha ratificato la nomina dell’ex ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Rappresentante speciale di Bruxelles nei Paesi del Golfo. Il passaggio della nomina - secondo quanto apprende l’AGI da fonti diplomatiche - è avvenuto senza discussione. Il voto conferma la scelta dell’Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Josep Borrell, che aveva indicato Di Maio per la nomina Ue. La scelta del Comitato politico e di sicurezza ha aperto la strada ai prossimi passaggi: dopo i lavori amministrativi del Consiglio, la nomina dovrà passare al Coreper e poi una qualsiasi formazione del Consiglio Ue, sempre come punto senza discussione.

L’ulteriore passo in avanti fa drizzare le antenne alla Lega: «L’ipotesi di Luigi Di Maio rappresentante speciale dell’Ue nel Golfo continua a rappresentare una grave mancanza di rispetto verso gli elettori italiani, che ne hanno bocciato sonoramente l’operato, verso il governo italiano che non lo sostiene e verso i tanti bravi diplomatici italiani che avrebbero avuto le carte in regola per ambire al ruolo».