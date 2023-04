Emergenza migranti, il ministro Matteo Piantedosi annuncia nuovo piano di gestione

25 aprile 2023 a

a

a

Un piano di gestione dei flussi migratori. L'annuncio viene dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che affronta l'emergenza migranti e promette norme che consentiranno una gestione più ordinata degli arrivi. «Noi confidiamo che a breve riusciremo ad assicurare una gestione più ordinata» dei flussi migratori. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi al suo arrivo sull’isola di Lampedusa, assicurando che si sta «lavorando ad una soluzione di lungo periodo» anche a «livello internazionale», «ma allo stesso tempo lavoriamo per realizzare al più presto un piano per una gestione più ordinata», perché «la fase acuta degli sbarchi non ci consente di perdere tempo». Il piano del governo, ha sottolineato parlando con i giornalisti, «non è solo un piano per Lampedusa ma un piano per una gestione più ordinata di quello che parte da Lampedusa». Il titolare del Viminale ha parlato di «una fase epocale della crisi migratoria e la grande sfida è gestire questa sfida epocale».

Sbarchi a raffica e un altro naufragio: la guardia costiera salva 34 migranti

Nel frattempo non si fermano gli sbarchi nell'isola del Mediterraneo. Solo dalla mezzanotte del 25 aprile sono saliti a 14 gli sbarchi nell’Isola. Oltre 705 migranti giunti nella notte e altri 80 nella mattinata. I naufraghi provengono da Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Mali e Sud Sudan. Tra loro vi sono anche diverse donne e minori. La maggior parte dei naufraghi sono stati condotti presso l’hotspot dell’Isola, invece poco meno di 200 sono stati imbarcati a bordo della nave Galaxy che raggiungerà Porto Empedocle. Sull’isola, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in visita all’hotspot. Piantedosi stamani a Castelvetrano ha preso parte alla cerimonia di commemorazione in occasione del 25 aprile e della scopertura della teca con il relitto della Quarto Savona 15.