Migranti, Sallusti ferma Simona Bonafè: "Signora, non è una favola". Delirio migranti

Scontro tra Alessandro Sallusti e Simona Bonafè sulla “favola” migranti. Durante “L’Aria che Tira”, il talk mattutino di La7, giovedì 20 aprile, si è dibattuto dello stop alla protezione speciale per i migranti, misura voluta dalla Lega e inserita nel decreto Cutro. Il direttore di “Libero” ha ricordato all’esponente Pd che è il momento di far lavorare in pace la premier Giorgia Meloni perché quando i dem erano al governo “non ne hanno azzeccata una”. Ma Bonafè ha puntualizzato: “Io non sostengono che possono arrivare in Italia e in Europa tutte le persone del mondo. Ho detto che l’Africa è un continente in ebollizione ed è illusorio pensare che bloccando Ong e permessi speciali, blocchiamo il fenomeno migratorio”. La deputata ha insistito: “Sono la prima a dire che ci vogliono risorse e un’Europa collaborativa, ma da qui a raccontare che fermando le Ong e i permessi speciali risolviamo il problema, è una favola, una favola”.

"Il caos migranti è colpa vostra". Sallusti smaschera i peccati della sinistra

Sallusti, in collegamento, ha scosso la testa: “Signora, non è una favola! Fermare le Ong e dare regole più stringenti non significa credere di risolvere il problema, ma far rispetta la legalità”. “È il contrario. Senza permesso speciale, non possono fare un contratto di lavoro regolare” ha urlato la deputata.