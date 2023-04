Salvini: sostanzioso aumento in busta paga. Cosa uscirà dal Cdm del 1° maggio

22 aprile 2023 a

a

a

La data scelta dal governo per la svolta sul lavoro è simbolica: "Il primo maggio faremo un Cdm dove ci sarà un altro sostanzioso e sostanziale aumento delle buste paga e delle pensioni più basse", ha detto il vice premier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, arrivando al Salone del Mobile, in fiera a Rho ribadendo che, nell'esecutivo, il "lavoro paga e porta i suoi frutti". I leader della Lega ha anche ringraziato gli "operatori che anche negli anni bui non hanno mollato, hanno resistito e adesso permettono che Milano e l’Italia tornino al centro dell’attenzione mondiale, sono molto soddisfatto".

"Migliore che in altri Paesi". Bernabè, l'elogio a Meloni lascia di sasso Gruber

Tra le sfide dell'Italia c'è quella dei fondi europei. "Dobbiamo spendere bene. Spendere tutto ma spendere bene" ha commentato Salvini che ha spiegato come "stiamo recuperando ritardi sull’acqua", investendo "miliardi di euro per risparmiare, trattenere e distribuire acqua ai cittadini e agli agricoltori". E poi le infrastrutture. "Sto correndo come un matto da Nord a Sud, anche il 25 aprile e il 1° maggio saremo al lavoro per sbloccare i cantieri, perché questo significa lavoro, velocità e sicurezza. Quindi soldi da spendere sì, entro il 2026, ma da spendere bene perché sono soldi a prestito", detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture.

C'è chi suona e chi lavora. Cdm il primo maggio per rivoluzionare l'impiego

Il 25 aprile "celebrerò la liberazione del nostro Paese: starò un po' in famiglia e lavorerò", spiega Salvini che non commeenta le recente polemiche sulla frase di Ignazio La Russa secondo il quale "l’antifascismo non è nella Costituzione".