Bernabè lascia di sasso Gruber: "Meloni? Economia italiana migliore di altri"

Giada Oricchio 21 aprile 2023 a

a

a

Franco Bernabè scontenta Lilli Gruber. Succede tutto in apertura del talk “Otto e Mezzo” su LA7, venerdì 21 aprile. La conduttrice ha osservato che in settimana si è parlato di sostituzione etnica, antifascismo, immigrazione, detassazione per le coppie che fanno figli, ma poco di economia reale. Poi la domanda a Bernabè, ex presidente Acciaierie d’Italia: “Qual è il bilancio del governo Meloni dopo sei mesi?” e il manager serafico: “Abbastanza positivo”.

Poi ha dettagliato il suo pensiero: “L’economia italiana va meglio di altre, la situazione sociale è migliore di moltissimi altri Paesi europei, lo spread è a livelli minori di un anno fa. Direi che in sostanza Giorgia Meloni non ha fatto nulla di preoccupante per i mercati. Quindi se continua così, l’economia italiana dovrebbe andare relativamente bene in un mondo molto turbolento in questo momento”.

Gruber ha ascoltato, incassato e cercato sponda in Massimo Giannini, direttore de “La Stampa” che però ha sostanzialmente confermato la visione economica di Bernabè: “È vero che il governo non ha fatto pasticci. Non ha allarmato i mercati e ha rispettato i saldi di bilancio anche se l’opinione pubblica si aspettava non il ‘non fare’, ma il fare qualcosa di significativo viste le moltissime promesse elettorali – ha sostenuto il giornalista -. Così per bilanciare la carenza di misure concrete a sostegno del reddito e del lavoro, la destra ricorre all’ideologia”.