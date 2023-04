Migranti, Valerio Valenti commissario. E i sindaci Pd scatenano la protesta

16 aprile 2023 a

È ufficiale: Valerio Valenti Valerio Valenti è il nuovo commissario delegato per lo stato di emergenza per i migranti. Il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno è stato nominato nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. È quanto si legge nell'ordinanza numero 984 firmata del capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio.

Il 64enne Valenti, originario di Trapani, è stato anche prefetto per la provincia di Firenze, Trieste, Brindisi, Brescia, Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano dal 2012 al 2014 e ha presieduto la Commissione di accesso per l'accertamento delle condizioni per lo scioglimento degli organi del Comune di Reggio Calabria.

L'ordinanza che nomina Valenti contiene le "prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo". Mancano però le quattro regioni a guida Pd, che non hanno firmato l'intesa.

Il Dl Cutro, con il governo che vuole cancellare la protezione speciale internazionale e rivedere l'intero sistema accoglienza degli immigrati, fa scatenare le opposizioni che protestano - nell'ennesima domenica di sbarchi - attraverso i sindaci, tutti di centrosinistra.