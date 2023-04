Berlusconi ricoverato, il bollettino: "Soffre di leucemia cronica". Come sta

06 aprile 2023 a

“Il Presidente è da tempo malato di leucemia mielomonocitica cronica, in terapia intensiva per infezione polmonare”. Arriva poco dopo le 15 del 6 aprile il primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo. "La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti", viene spiegato nella nota diramata dal San Raffaele e firmata dai prof. Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri.

"Grande paura". Cosa sa Zurlo: perché Berlusconi è in terapia intensiva

Dopo una mattinata convulsa in cui si sono rincorse una serie di voci sulle condizioni di salute del leader di Forza Italia è arrivata la conferma della chemioterapia per combattere una forma di leucemia che lo aveva colpito e che ha causato la polmonite e il ricovero nella terapia intensiva del San Raffaele.

Il Cav è vigile, ha trascorso "una notte tranquilla", ha fatto sapere Tajani, nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Milano. E ha telefonato ai vertici del partito - come si legge in una nota diramata da Forza Italia - a cui ha raccomandato il massimo impegno perché "il Paese ha bisogno di noi". Il fratello Paolo e i figli Luigi e Marina all'ora di pranzo, dopo due ore, hanno lasciato il San Raffaele. La compagna Marta Fascina è con lui. L'ex presidente del Consiglio, come riportano fonti del nosocomio milanese ha trascorso una "notte tranquilla".