Sondaggio politico La7: Schlein non basta al Pd, Fratelli d'Italia resta primo

Come andrebbe se si votasse oggi? E’ cambiato qualcosa rispetto alle elezioni del 25 settembre 2022? La crisi energetica, l’inflazione alta, l’emergenza migranti e la guerra in Ucraina sono gestite in modo adeguato dalla premier Giorgia Meloni e dalla maggioranza di destra-centro? Sì secondo il sondaggio SWG per il TG La7.

Durante l’edizione serale del telegiornale di lunedì 27 marzo, il direttore Enrico Mentana ha mostrato le percentuali di gradimento nei leader: Meloni è salda al governo e la preferita con il 39 per cento dei consensi. Segue la neo segretaria del Pd Elly Schlein al 30 per cento. Una fiducia che si rispecchia nel rilevamento demoscopico sull’orientamento di voto. Il direttore Enrico Mentana ha dettagliato anche le intenzioni di voto al 27 marzo. Fratelli d’Italia è primo al 29,6 per cento (-0,7 rispetto a una settimana fa), stabile al 20,4 per cento il Partito democratico, che si è ridestato dall’atavico torpore grazie all’affermazione di Schlein diventando la prima forza di opposizione. Terza forza politica è il M5s che passa dal 15,3 al 15,6 per cento, mentre Lega e Terzo Polo sono appaiati all’8 per cento. Nel centrodestra Forza Italia non si schioda dal 6,4 per cento. Salgono seppur di poco Sinistra italiana-Verdi (3,4), +Europa (2,7) e Per l’Italia con Paragone (1,8).