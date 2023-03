Sondaggio leader, gli ultimi dati: chi c'è alle spalle di Giorgia Meloni

Giada Oricchio 27 marzo 2023 a

Continua la luna di miele tra Giorgia Meloni e gli italiani. Lo rivela il sondaggio SWG per il TG La7. Durante l’edizione serale del telegiornale di lunedì 27 marzo, come di consueto, il direttore Enrico Mentana ha mostrato le percentuali di gradimento nei leader.

Prima per distacco resta Meloni. La premier e capo di Fratelli d’Italia gode del 39 per cento delle preferenze degli intervistati. Insegue Elly Schlein, neo segretaria del Pd, con il 30 per cento. Impossibile non notare che le personalità politiche più convincenti sono due donne, impensabile fino a pochi mesi fa.

Schlein non basta al Pd, Fratelli d'Italia resta primo: le cifre di Mentana

Scende al 26 per cento Giuseppe Conte, il cui M5s sta perdendo consensi a favore dei dem, mentre il numero uno della Lega, Matteo Salvini, convince il 19 per cento degli italiani. Alle loro spalle il fondatore di Azione, Carlo Calenda (17 per cento), Silvio Berlusconi (16) e Nicola Fratoianni (15%) di Sinistra italiana. Curiosamente gli elettori hanno più fiducia nell’ex ministro Maurizio Lupi (14%) che non nell’ex inquilino di Palazzo Chigi Matteo Renzi fermo al 12 per cento di consensi. Chiude Angelo Bonelli dei Verdi (10%).