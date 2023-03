Open Arms, Gasparri difende Salvini: processo privo di fondamento

25 marzo 2023 a

Il processo Open Arms fa ancora parlare di sé. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. si deve ancora difendere nel processo in cui viene accusato di sequestro di persona per la vicenda legata alla Ong Open Arms. In sua difesa arrivano anche le parole del senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri. «Ha pienamente ragione Salvini. Ho seguito, come presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato e come relatore della vicenda Open Arms, ogni dettaglio. Salvini non ha ragione, ha straragione». Così il senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. «È incredibile che la magistratura abbia disposto un processo su una vicenda in cui Salvini ha applicato le leggi, si è avvalso delle sue facoltà, ha tutelato il Paese e ha contrastato le Ong che spalleggiano i trafficanti. Il processo andrebbe fatto alle Ong e a tutti coloro che moltiplicano i viaggi e quindi le morti nel Mediterraneo. Salvini si è comportato da ministro dell’Interno in modo esemplare e inappuntabile».

Il senatore Gasparri prende di petto l'intero sistema giudiziario italiano, reo di sperperare denaro pubblico senza motivo apparente. «È una vergogna che si stiano spendendo soldi e si stia sprecando tempo per fare un processo privo di fondamento. È un’altra delle pagine oscure nella storia della Magistratura italiana che dovremo ricordare al momento delle riforme - ha detto Maurizio Gasparri - Evidentemente qualcuno, mettendo in piedi questo inutile e persecutorio processo, ha pensato di essere in evidenza per la sua ulteriore carriera su altre piazze. Non ho paura di dire quello che va detto della magistratura. E non subisco intimidazioni, come quelle di alcuni giorni fa, perché ogni tanto, qualcuno alza la testa per chiuderci la bocca. Noi staremo a testa alta e diremo quello che va detto. La magistratura è uno dei problemi gravi e strutturali di questo Paese».