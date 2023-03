“Ratificare il Mes aiuta l'Italia sui mercati”. L'Ue tenta di convincere il governo Meloni

25 marzo 2023 a

“È importante andare avanti con la piena ratifica da parte di tutti i membri”. Negli ultimi giorni è partito un pressing serrato sul governo guidato da Giorgia Meloni affinché si arrivi al semaforo verde sul Mes, un argomento centrale nel consiglio europeo. “Rappresenta un tassello necessario alla stabilità del sistema e dei mercati” il senso del discorso di Christine Lagarde, presidente della Bce, riferito da Repubblica. E senza citarla direttamente tira in ballo l’Italia, unico paese Ue a non aver ratificato il trattato, con un vero e proprio assedio partito da Bruxelles nei confronti della leader di Fratelli d’Italia.

“L’Italia chiede qualche concessione sul fronte del Patto di stabilità o dell’unione bancaria per licenziare il Mes, senza perdere la faccia con gli elettori di destra. Si spera in minimi ritocchi alle norme che regolano il quadro bancario e di bilancio” il retroscena riferito dal quotidiano sulla linea che intende adottare l’esecutivo italiano. E pure Ursula von der Leyen ha cercato di persuadere Meloni sul Mes: non c’è più tempo da perdere, aprile sarà il mese della verità su tale argomento.